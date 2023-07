Scoperto il drappellone del Palio Un omaggio alla storia di Casole dipinto da un talento del luogo

Squarciato il velo che nascondeva il drappellone del Palio di Casole. L’autrice è una giovane casolese, legata al suo territorio, Sofia Burchianti, classe 1998, diplomata al liceo artistico Duccio di Buoninsegna. Un’opera che rappresenta al meglio Casole, ma soprattutto le sue tradizioni, è il commento di alcuni casolesi in prima fila alla presentazione. È, inoltre, una riprova di come la comunità sia in grado di far crescere grandi talenti ed affidargli delle responsabilità, come quella di poter dar sfogo al proprio genio e generare un meraviglioso drappellone.

L’artista vive e lavora a Casole, insieme alla sua famiglia gestisce un’attività commerciale del territorio. La famiglia Burchianti nel 2015 è stata la vincitrice del ‘Premio Casole’ ed è proprietaria di un’azienda agricola presente a Casole dal 1933. L’azienda agricola Bellaria è stata, addirittura, la prima in provincia di Siena a effettuare la vendita diretta dei propri prodotti. Come ha suggerito la stessa Sofia Burchianti, il drappellone è stato pensato e realizzato con un sentimento nel cuore, rappresentare al meglio Casole. Per questo l’opera è definibile come fortemente legata alla storia.

Nel Palio dipinto da Burchianti si ritrovano tutti quegli elementi e quelle caratteristiche della tradizione del Palio. L’artista, inoltre, ha voluto con il suo drappellone lanciare anche un messaggio, rivolto in particolar modo ai sui concittadini: continuare a rafforzare l’unione tra tutti i casolesi. Un significato che si innesta perfettamente in quello che è il senso comunitario che vive tutta la realtà di Casole.

Ieri, prima della presentazione del Drappellone sono state anche eseguite le estrazioni per formare le batterie che saranno realizzare oggi pomeriggio. Alle 17 le batterie di qualificazione, alle 22 l’estrazione e l’abbinamento dei cavalli alle sei Contrade. Sabato 8 alle 18 la prova del Palio, alle 20 la cena nelle rispettive Contrade. Il giorno del Palio alle 11 la messa preceduta da corteo con autorità e Contrade, alle 17.30 la sfilata dei cavalli, alle 18.15 la benedizione dei cavalli e alle 19.30 il Palio, per concludere alle 20.30 con la cena in pista Rivellino e a seguire lo spettacolo pirotecnico.

Lodovico Andreucci