Siena, 29 giugno 2019 - Esercitava abusivamente l'attività di compro-oro a Siena, per questo il titolare dell'attività è stato multato per 45mila euro dalla guardia di finanza nel corso di un controllo. I finanzieri hanno accertato che il titolare, che svolgeva anche attività di antiquario, non era iscritto, come previsto, all'organismo degli agenti e mediatori (Oam) e non disponeva neppure della bilancia per la misurazione del peso dei monili acquistati. Contestate, tra l'altro, anche reiterate violazioni agli obblighi di verifica della clientela e alla legge sui pagamenti in contanti, ossia superiori a 500 euro.

