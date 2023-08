scontro tra due auto

Un 71enne di Monteriggioni è rimasto ferito in un incidente sulla 68, tra Colle e Poggibonsi. L’uomo viaggiava su una delle due auto coinvolte in uno scontro. Le sue condizioni, comunque, non sono preoccupanti. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. Solo danni ai mezzi in un tamponamento a Gracciano in cui sono rimaste coinvolte tre auto.