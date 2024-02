Scontro in campo, in due all’ospedale

Attimi di paura domenica sul campo di Chianciano, dove, per il campionato di terza categoria, si affrontavano la Virtus e la Montanina: "Al 10’ – ricorda il vicepresidente Emmanuele Andreucci – il nostro portiere Nico Canapini si scontra di testa con il nostro difensore Rapik Boumarouan, sbilanciato da un giocatore avversario. I due sono caduti a terra e Rapik ha momentaneamente perso i sensi. Poi minuti di autentico spavento fino all’arrivo, poco dopo, delle due ambulanze che hanno portato i ragazzi a Nottola. Evidente l’ansia dei compagni, non condivisa dalla Virtus: noi della Montanina abbiamo deciso di abbandonare il terreno di gioco". Boumaran si è ripreso e non ha avuto conseguenze, Canapini ha il setto nasale rotto. "Mi sarei aspettato da parte della Virtus – dice Andreucci – un atteggiamento più comprensivo. Un segnale per rigiocare la partita sarebbe un bel gesto di sportività".

Giuseppe Stefanachi