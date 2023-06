Scontro auto-moto a Ciciano: ferito

Raffica di incidenti ieri sulle nostre strade. Il primo si è verificato poco dopo le 13 a Ciciano, frazione di Chiusdino, nella via per Montieri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti subito sul posto, c’era un gruppo di quattro motociclisti che porcedeva verso Chiusdino. Per cause da accertare c’è stato l’impatto frontale (foto a sinistra) contro una macchina che veniva in senso opposto. E’ atterrato anche l’elisoccorso Pegaso che ha prelevato il centauro ferito portandolo alle Scotte. Il 35enne comunque non corre pericolo di vita.

Nel tardo pomeriggio, invece, grande spavento per una coppia fiorentina che è uscita di strada non molto distante da Pievescola: miracolosamente illesi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco di Poggibonsi e soccorsi.