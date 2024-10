Scontri fra tifosi del Livorno e polizia a Siena: sei agenti rimangono feriti

Siena, 22 ottobre 2024 – Sei agenti leggermente feriti dopo il lancio di transenne di ferro e di new jersey rossi che domenica delimitavano il posteggio riservato ai supporter livornesi, arrivati numerosi per la partita al ’Franchi’ contro il Siena. Che è stato beffato nel finale.

Scene che non si vedevano da diverso tempo in occasione degli incontri sportivi su cui ora sta indagando la questura, coordinata dalla procura. Gli agenti, alcuni in forza a Siena mentre altri erano del reparto mobile chiamato come rinforzo per l’incontro di calcio, non sono gravi.

Il contatto è avvenuto al termine della partita, come anticipato da La Nazione, nel posteggio riservato ai labronici. Proprio sotto la fortezza, a pochi passi dalla statua di Santa Caterina. Forse i supporter del Livorno volevano cambiare strada per dirigersi verso quelli del Siena. Ma all’imbocco del viale, come tanti hanno potuto vedere recandosi al ’Franchi’, c’era un mezzo del reparto mobile. Messe transenne di ferro ma anche le barriere new jersey in plastica rosse. Entrambe sarebbero state scagliate contro i poliziotti con violenza, colpendoli. E’ stato acceso anche un fumogeno. Sembra che qualcuno, come spesso accade quando c’è un contatto con le forze dell’ordine, avesse il volto coperto.

L’aggressione dei labronici comunque si è fermata qui, senza forzare il blocco delle divise. Poi i tifosi – non è da escludere che avessero anche bottiglie e che le abbiano lanciate perché in terra nel parcheggio c’erano dei vetri – si sono allontanati in tutta fretta. Nella zona dove è avvenuto lo scontro ci sono telecamere di videosorveglianza che certo aiuteranno la questura ad individuare gli autori del lancio di transenne.

