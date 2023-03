’Scinder list’ la scissione dei voti di lista

Pino Di Blasio

Non nei numeri ma nell’unità sta la nostra grande forza. È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme". Se Goethe tornasse in Italia e si trovasse a leggere la scheda elettorale per le prossime amministrative a Siena, si accorgerebbe di aver sbagliato analisi. La forza dei candidati a sindaco sta nell’esatto contrario dell’unità, sta nell’eccesso di divisioni, nella parcellizzazione dei sostenitori, nella divisione dell’atomo del consenso. Solo così si spiega perché ci sarà un proliferare di liste con tanti candidati al consiglio comunale, potrebbero essere anche più di 500 per 32 posti nell’assemblea. Una tattica precisa, divide et impera, con pochi voti si vince il seggio.