Schianto fra quad e auto Quattro persone ferite due in gravi condizioni Indagini sulla dinamica

di Massimo Cherubini

Due quarantenni in pericolo di vita, un terzo, della stessa età, ricoverato, un quarto che se l’è cavata con escoriazioni e ferite multiple. Questo il pesante bilancio di un grave incidente stradale avvenuto ieri, poco prima delle tredici culla provinciale che collega Castelnuovo Berardenga a San Gusmè. Il grave incidente si è verificato nei pressi della fattoria di Brolio, in un tratto di strada dritta. Per cause al vaglio dei carabinieri dei carabinieri, della sezione radiomobile della compagnia di Siena comandata dal capitano Ottavio Rosatelli, un Quad si è scontrato frontalmente con una Dacia.

Impatto violento seguito dal tamponamento di un altro Quad altrettanto violento. L’utilitaria è finita fuori strada, a pochi metri da un vigneto, i due Quad, mezzi predisposti principalmente per il fuori strada, sono finiti in rottami. I due conducenti, 40enni residenti a Castelnuovo, hanno subito le più gravi conseguenze. Soccorsi dai sanitari del 118, dall’ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme, di quella di Castellina in Chianti e di Gaiole. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Castelnuovo Berardegna. I soccorritori hanno dovuto fronteggiare le gravi emergenze.

Sul posto è arrivato anche Pegaso 1. I feriti, in quattro, dopo esser stati stabilizzati sono stati trasportati in ospedale. Quello più grave, il conducente del Quad che si è scontrato frontalmente con la Dacia è stato trasportato a Careggi in codice rosso. Ha riportato diverse lesioni, le sue condizioni sono gravi. La prognosi è riservata.

I medici delle Scotte l’hanno riservata anche per l’altro 40enne, quello che ha tamponato. Un altro dei feriti è grave, me non in pericolo di vita. Resta, come detto, da chiarire la dinamica del grave incidente. Quali le cause che hanno provocato il violento scontro frontale.

Su questo stanno lavorando i carabinieri che potranno meglio definire il tutto quando avranno la possibilità di sentire le persone rimaste coinvolte in questo incidente. Il traffico sulla provinciale 484, ostruita dai resti dei due fuori strada (la vettura era, come detto, nel campo), è stato disciplinato dagli uomini delle forze dell’ordine.