Schianto auto-ciclista. Paura a Castelnuovo

Giornate di festa, grande movimento di auto e turisti. Ma anche le famiglie si muovono, c’è chi ha scelto di godersi la splendida giornata di Ognisanti andando in bicicletta. Ma un ciclista di 50 anni ha rischiato grosso nell’incidente avvenuto con una macchina, in via delle Crete senesi a Castelnuovo Berardenga. Le forze dell’ordine ricostruiranno la dinamica dell’urto violento fra l’uomo e la vettura. Così forte che è rimasto sul cofano dove l’hanno soccorso i volontari della Misericordia di Rapolano Terme. La situazione ha destato grande allarme, si è temuto per le conseguenze nell’impatto. L’ambulanza è infatti partita per il policlinico Santa Maria alle Scotte con il ferito in codice 3. Subito preso in carico dai sanitari, fortunatamente non corre pericolo di vita.

Un altro incidente grave si era verificato invece alle 23 di giovedì, protagonista una macchina che percorreva la Sp 146 a Montepulciano. Quattro le persone rimaste ferite, anche se tre solo in modo lieve mentre un minorenne è stato portato all’ospedale di Nottola per accertamenti. Attivate l’automedica di Nottola, le ambulanze della Misericordia di San Quirico d’Orcia, quella di Gaiole in Chianti e della Misericordia di Montepulciano. Allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento poliziano.

Le forze dell’ordine in questo ponte hanno disposto controlli sulle strade della provincia per garantire che non ci siano problemi e un pronto intervento in caso di necessità.