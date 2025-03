Strade Bianche 2025: pronti, partenza, via. Pogacar e gli altri, a Siena la parata dei campioni

Siena, 6 marzo 2025 - Un anno fa scattò sul tratto più duro delle Sante Marie, quando di chilometri all'arrivo ne mancavano circa 80. Un'azione annunciata alla vigilia, una danza sui pedali che da Colle Pinzuto alle Tolfe fece atterrare in piazza del Campo un alieno venuto da Komenda. Un'impresa d'altri tempi che mandò in delirio le migliaia di persone presenti lungo le strade. Sì, Tadej Pogacar sarà al via delle Strade Bianche anche quest'anno. Il fenomeno sloveno, vincitore dell'ultimo ultimo Tour de France, primo al Giro d'Italia, campione del mondo in carica e detentore del trofeo della 'Classica del Nord più a sud d'Europa', sarà la grande attrazione della corsa che domani, sabato 8 marzo, contribuirà ad accendere su Siena i riflettori di tutto il mondo. Un evento nato quasi per gioco e diventato, nel corso degli anni, uno degli appuntamenti più attesi di tutto il panorama ciclistico internazionale.