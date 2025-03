Il re Pogacar e tante stelle al via

Uno spettacolo da magiare con gli occhi: tantissime le stelle dei pedali che accenderanno la Strade Bianche 2025. Un vero firmamento: il numero 1 sarà sulle spalle del campione del mondo Tadej Pogacar, vincitore della passata edizione e già primo nel 2022. Anche Kwiatkowski cerca il terzo trionfo: in palio, per il tris, l’intitolazione di un cippo, impresa riuscita solo a Cancellara. Tra i principali rivali dello sloveno anche Pidcock, vincitore nel 2023, e Van Gils. Riflettori puntati anche su Madouas, Hirschi, Healy, Valter, Formolo, Van Eetvelt. Per la Women Elite, assente la campionessa uscente Lotte Kopecky, attenzione a Elizabeth Deignan (2016), Elisa Longo Borghini (2017), Anna Van der Breggen (2018) e Demi Vollering (2023). Già sul podio Niewiadoma, Garcia, Moolman-Pasio e Uttrup Ludwig. Tra le atlete più attese Ferrand-Prévot e Faulkner.