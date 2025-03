Strade Bianche, tutto pronto. Corsa pro e migliaia di amatori, così cambiano viabilità e sosta

Siena, 4 marzo 2025 – È inevitabile che un evento di caratura mondiale, come le Strade Bianche, porti con sé qualche disagio legato alla viabilità. Nel corso degli anni gli organizzatori si sono adoperati per limitare al massimo i fastidi e permettere ai cittadini, o comunque ai viaggatori, di muoversi il più liberamente possibile durante le corse. Un’importante novità è stata introdotta due anni fa: prima del 2023 la strada Fiume rimaneva chiusa per il passaggio dei ciclisti, di fatto spaccando in due la città. Sabato e domenica sarà invece possibile utilizzare la ‘bretella’ che collega Siena nord alla stazione e arteria nevralgica per raggiungere l’ospedale. Gli atleti, in pratica, pedaleranno fiancheggiando gli impianti di tennis per la strada di Vico Alto, passeranno sotto via Giovanni Paolo II, la strada Fiume appunto, all’altezza del cavalcavia, poi svolteranno sul ponte della ferrovia.

Per raggiungere le Scotte, quindi, i percorsi consigliati dalla polizia locale sono, per chi arriva da sud: tangenziale uscita Siena est, viale Toselli, viale Sardegna, ponte di Malizia, viale Bracci; per chi arriva da nord: tangenziale uscita Siena Nord, Fontebecci, strada Fiume, viale Bianchi Bandinelli, viale Lombardi, viale Bracci.

Da ricordare, allora, gli orari delle gare. Sabato, la Strade Bianche Women Elite, partirà da Fortezza alle 9,45 con rientro previsto intorno alle 13,30; la Strade Bianche partirà alle 11,20 con rientro intorno alle 16. Domenica 9 la Gran Fondo partirà alle 8 da viale Franci con rientro dalle 11,30 in poi (tempo massimo di arrivo alle 15,30). Al momento della partenza e del transito dei partecipanti alle gare, in uscita e in ingresso in città, le strade, le vie e vicoli interessati saranno chiusi (tempo massimo 60 minuti) con sospensione temporanea della circolazione.

Altre disposizioni. Dalle 14 di oggi alle 13 di martedì 11 marzo, con l’esclusione dei transiti nei giorni mercoledì 5 e venerdì 7 (svolgimento di due tradizionali mercati settimanali) divieto di sosta con rimozione in viale Maccari, nell’area tra i giardini della Lizza e il civico 5. Dalle 14 di oggi alle 20 di martedì 11 marzo, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione, a eccezione dei veicoli autorizzati o addetti all’organizzazione, nell’area di Fortezza.

Dalle 20 di domani alle 8 di lunedì, i veicoli con permesso Ztl, autorizzati alla sosta in piazza del Mercato, via del Mercato, Casato di Sopra, Casato di Sotto, via della Fonte, vicolo della Fonte potranno parcheggiare, con obbligo di esposizione del permesso, nel parcheggio ‘Il Campo’ (massimo 40 veicoli). Dalle 8 di giovedì alle 20 di domenica, in viale dei Mille, in direzione piazza Madre Teresa di Calcutta rimarrà in vigore il divieto di sosta con rimozione a eccezione dei mezzi del trasporto pubblico ed eventuali mezzi autorizzati che stazionano giornalmente in viale Maccari. Dalle 14 di giovedì alle 6 di lunedì 10 divieto di sosta con rimozione e divieto di transito, a eccezione dei veicoli addetti all’organizzazione e delle squadre partecipanti, all’ex Campino di San Prospero (venerdì e sabato a San Prospero sono sospesi i divieti per la pulizia delle strade).

Dalle 8 di venerdì alle 20 di domenica: strada di Colle Pinzuto, strada delle Tolfe, strada del Castagno, strada di Montechiaro, strada di Pieve al Bozzone, via Enrico Berlinguer: consentito il transito solo ai veicoli dei residenti o diretti ad aree/sedi private a eccezione dei periodi interessati dal passaggio degli atleti in gara. Dalle 20 di venerdì alle 20 di sabato, nell’area di parcheggio antistante il Parco Unità d’Italia ex tiro a segno, in Pecaia, divieto di sosta con rimozione a eccezione dei veicoli delle ammiraglie squadre ospiti strade bianche junior. Dalle 8 di sabato fino alle 8 di lunedì, sospesi il parcheggio taxi di piazza Indipendenza e la linea del trasporto pubblico che transita in via Esterna Fontebranda.