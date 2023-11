Scende a prendere un caffè e le rubano l’auto con il cane. Ritrovati il giorno dopo

Va a prendere il caffè e gli rubano l’automobile. È successo sabato sera a Piancastagnaio. Il furto ha però avuto un’appendice particolare in quanto all’interno del mezzo si trovava il cucciolo della proprietaria. Gli ignoti ladri sono partiti con la bestiola all’interno della vettura. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri che hanno iniziato le indagini.

L’automobile è stata ritrovata dai Carabinieri domenica mattina in una via di Piancastagnaio. All’interno il cucciolo sano e salvo, che ha guaito con gioia alla vista dei suoi padroni felici ed emozionati. Un finale positivo, anche se resta da scoprire chi ha rubato quella mattina per utilizzarla nella notte tra sabato e domenica.

Giuseppe Serafini