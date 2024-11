Scattano i varchi Ztl. Rivoluzione in centro

Da venerdì 15 novembre attivi i varchi in uscita per il controllo della ZTL nel centro storico. Inizia una prima fase sperimentale, di almeno 30 giorni, per consentire ai cittadini di familiarizzare con le nuove regole. Varchi in uscita presenti in quattro punti: tra via dell’Opio e via del Teatro, a Porta dei Grassi, Borgo Buio e in via di Ciliano. L’Amministrazione comunale prosegue il suo impegno per la tutela del centro storico e il rispetto delle regole all’interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL), con l’attivazione dei nuovi varchi in uscita a partire da venerdì 15 novembre 2024. Per almeno un mese sarà prevista una prima fase di sperimentazione per l’attivazione dei varchi elettronici in uscita, che non prevede sanzioni, così da permettere ai cittadini di familiarizzare con le nuove regole di viabilità. Al termine di questa fase, l’amministrazione comunale programmerà e comunicherà l’attivazione definitiva di questo sistema di controllo del traffico. I varchi, con tanto di videocamere, sono già stati installati in corrispondenza delle principali uscite dalla Ztl del centro storico: all’intersezione tra via dell’Opio e via del Teatro, per monitorare le uscite verso Porta delle Farine e via del Poliziano, e in corrispondenza di Porta dei Grassi, Borgo Buio e via di Ciliano. "A ciascun titolare di permesso viene infatti assegnata una o più uscite dalla Ztl. Questo sistema assicura che i percorsi siano coerenti con le esigenze dei residenti e con le caratteristiche della viabilità locale", spiega il Vicesindaco Luciano Garosi.

Il calendario ZTL prevede le seguenti fasce orarie: dal 1° maggio al 30 settembre: ZTL chiusa 24 ore su 24; nei mesi di aprile e ottobre: ZTL chiusa dalle 8:00 alle 20:00; dal 1° novembre al 31 marzo: ZTL chiusa dalle 8:00 alle 17:00. Per le festività di fine anno, la chiusura della ZTL sarà prorogata alle 19 nei giorni di apertura dei Mercatini di Natale in modo da garantire maggiore sicurezza dei pedoni e visitatori.

Le operazioni di carico e scarico sono consentite dalle 7 alle 11, tutti i giorni, festivi inclusi, previa comunicazione di accesso.