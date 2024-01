Scatta la rivoluzione della viabilità. In arrivo una nuova Ztl. Accesso limitato in Piazza Arnolfo

A Colle è rivoluzione del traffico. È stato, infatti, adottato un nuovo piano di gestione della circolazione, un progetto che ha mosso i primi passi già nel 2021 attraverso le prime analisi e valutazioni. Oggi, però, si è arrivati all’approvazione. Gli interventi maggiormente caratterizzanti sono la ricerca di una maggiore ‘protezione’ di piazza Arnolfo con l’inversione del senso unico in via Roma, ma anche la riorganizzazione del parcheggio Arnolfo e la successiva istituzione di una Ztl che limiti l’accesso alla piazza.

Oltre a questo c’è anche l’obiettivo di una completa revisione dello schema di circolazione a Colle Bassa per rendere più chiari gli itinerari di accesso ai parcheggi attorno a via Pieve in Piano. Tutto sarà attuato nel corso degli anni. Come ad esempio la realizzazione di un collegamento meccanizzato per la risalita dai parcheggi di mezza costa (Bacìo) al Palazzo Comunale. Alcuni cambiamenti saranno attuati però fin da subito. Ad esempio per viale dei Mille è previsto un declassamento e la riprogettazione con l’inserimento di uno spartitraffico centrale a raso, che può materializzarsi in altezza in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (isola salvagente) o per impedire la svolta a sinistra, oggi molto frequente anche dove vietata. Sotto questo profilo questo passaggio risolverebbe numerosi problemi. Per Gracciano, è previsto ulteriormente il declassamento e la riqualificazione di via Fratelli Bandiera, con la connessione diretta con la Sp 541 dalla rotatoria via dei Mille / via Fratelli Bandiera attraverso Ponelle. Tra i principali cambiamenti viene proposta anche una nuova zona a traffico limitato, ovvero l’estensione a piazza Arnolfo, parte di via Usimbardi e via Beltramini. Per via Roma e via di Spugna, l’idea è quella di un’inversione del senso di circolazione deviando il traffico di scorrimento su via Bilenchi. Mentre in via dei Fossi l’inversione sarà per consentire l’accesso ai parcheggi del Campo Sportivo e Fontibona da via Roma e da via Pieve in Piano. Sulla parte alta della città la novità riguarda Le Grazie: nuova disposizione del nodo per inserire una porta urbana. Questo nuovo spazio pubblico dovrà essere integrato con il parco, con le fermate autobus e una nuova ciclabile in previsione, per una porta della città di proprietà degli utenti di mobilità dolce e pedoni.

Lodovico Andreucci