Scatta il tutor sulla Siena-Bettolle. Obiettivo sicurezza, ma è polemica

La sicurezza aumenta, le multe si gonfiano: si allarga ulteriormente il kilometraggio dei tratti stradali soggetti a tutor nella provincia di Siena. La mappa si espande con l’entrata in funzione negli ultimi giorni del nuovo tutor installato sulla Siena-Bettolle, nel tratto tra il km 41 e il km 45 sotto il controllo del comune di Sinalunga. Il limite di velocità - nel percorso che va dall’ingresso Bettolle-Caselle all’uscita Sinalunga, in direzione Siena - rimarrà quello canonico di quel tratto di superstrada, ovvero 110 km/h. Un’ennesima installazione nel territorio della provincia che fa storcere il naso a non pochi automobilisti, che vedono l’utilizzo dei tutor in superstrada più uno strumento per fare cassa per i comuni piuttosto che un deterrente alla velocità. Nonostante ciò, è stata proprio la ricerca di maggiore sicurezza sul tratto stradale a convincere il comandante della Polizia Municipale di Sinalunga a firmare la determina, nel dicembre scorso, che chiedeva l’investimento nel dispositivo per il rilevamento della velocità media. A far scoppiare la polemica erano già stati i due tutor installati tra il 2022 e il 2023 nel tratto pertinente al comune di Rapolano Terme, sempre sulla Siena-Bettolle, ancora attivi.

La prima installazione, nel giugno 2022, aveva provveduto alla copertura di 4km e 210 tra le uscite di Rapolano Terme e Serre di Rapolano, direzione sud. Un intervento che aveva fatto rumore, in un periodo in cui i due autovelox sulla Cassia e sul lotto zero della Due Mari - complice l’esodo estivo verso il mare - erano già stati trasformati in tutor, non riuscendo a evitare l’impennata degli incidenti (con la contemporanea apertura dei cantieri) e aumentando i proventi delle sanzioni.

Solo qualche mese dopo, a marzo 2023, l’opera era stata completata con l’installazione del dispositivo di rilevazione nel tratto di percorrenza opposto, tra il Km 27+420 e il km 22+620 in direzione Siena, fissando sempre il limite della velocità media a 110 km/h. Entrambi i dispositivi, così come quello installato a Sinalunga, sono stati realizzati da Engine Srl, società che ha sede nel comune di Rapolano Terme e che collabora anche con Autostrade.

Pochi mesi fa, nel luglio 2024, era stato invece il comune di Monticiano a rimuovere l’autovelox fisso sulla Siena-Grosseto poco dopo il viadotto di Petriolo, e a farsi carico della realizzazione di un tutor alimentato a pannelli solari tra il chilometro 40,4 e e il chilometro 41,8, sempre verso la città del Palio. Il rilevamento (attivo tra Iesa e Le Potatine), che scatta subito dopo l’inizio del cantiere del lotto 9, è adesso tarato a 90 km/h, ma la previsione è di un innalzamento a 110 non appena i lavori per la carreggiata a 4 corsie saranno conclusi.