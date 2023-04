Scatta il ricorso "Assumeteci in Comune"

In un’interrogazione del consigliere comunale di ’Per Siena’, Vanni Griccioli, si fanno le pulci all’ex presidente di Sigerico, oggi candidato a sindaco, Massimo Castagnini: "Il Comune ha indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 14 unità di “Collaboratore professionale amministrativo-terminalista” – categoria B – posizione economica iniziale B3. Successivamente è stata strutturata una convenzione fra il Comune e Siena Parcheggi per l’utilizzo di graduatorie dal Comune a seguito di concorsi pubblici attingendo così dalla sopraindicata graduatoria per 9 unità – scrive Griccioli –. In un secondo tempo il Comune ha proceduto all’assunzione di ulteriori quattro figure idonee dalla graduatoria del medesimo concorso senza dare giusta informazione a coloro che avevano nel frattempo accettato di entrare in Siena Parcheggi tramite la convenzione, negando così loro la possibilità di essere assunti in Comune".

A causa di tale mancanza, tre delle nove persone assunte in data 26.4.2021 da Siena Parcheggi grazie alla convenzione con il Comune, hanno fatto presente che tale assunzione non doveva essere ostativa allo scorrimento in loro favore della graduatoria del concorso per l’assunzione in Comune. "Sulla mancata assunzione dei tre idonei in Comune – afferma Griccioli – chiediamo al sindaco le motivazioni per cui ai tre nonostante l’invio della lettera per richiedere l’assunzione, non è stata inviata alcuna risposta". Il tutto, mentre pende un ricorso al giudice del lavoro.