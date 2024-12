Scarico selvaggio rifiuti e multe. Incivili incastrati dalle telecamere

Pioggia di multe per lo scarico selvaggio dei rifiuti. La polizia municipale del comando di Poggibonsi negli ultimi quattro mesi ne ha fatte una quarantina per abbandono dei sacchetti della spazzatura fuori dai cassonetti. I controlli a tappeto per arginare l’inciviltà hanno portato anche alla denuncia di un uomo che in uno spiazzo all’immediata periferia della città aveva buttato un po’ di tutto: sedie, mobili, materassi e addirittura vecchi elettrodomestici. Una vera e propria discarica a cielo aperto. La mappa della maleducazione comprende zone del centro come della periferia, e anche la strada da Poggibonsi per Ulignano, una delle preferite dai furbetti di turno per disfarsi dei rifiuti. A incastrare le persone poi multate o denunciate sono state le telecamere mobili in funzione in città e nelle frazioni. Per combattere l’inciviltà e risalire alle persone che hanno la brutta abitudine di lasciare i rifiuti (compresi quelli ingombranti) dove capita, magari in una piazza o una via centrale (purtroppo è successo tante volte), il Comune ha installato un bel po’ di telecamere. E altre saranno attivate a breve. Le immagini della videosorveglianza collocate a rotazione nelle varie zone del territorio vengono costantemente visionate dalla polizia municipale del comando cittadino, che sulla base delle riprese riesce spesso a beccare i trasgressori, costretti poi a frugarsi in tasca per pagare i i 100 euro di multa previsti. Per tentare di frenare la maleducazione, tuttavia, non ci sono solo le telecamere mobili. Da qualche anno il Comune ha adottato anche un’altra misura: gli ispettori ambientali (formati appositamente da Sei), che danno una mano alla stessa polizia municipale nei controlli. Da qualche tempo è in atto un vero e proprio giro di vite contro l’inciviltà. La lotta ai furbetti dello scarico selvaggio, tuttavia, passa anche attraverso le campagne di sensibilizzazione. Come quella effettuata con la distribuzione a domicilio di un opuscolo realizzato da Sei Toscana con tutte le informazioni utili per il corretto conferimento dei rifiuti: dagli orari di apertura dell’isola ecologica per gli ingombranti alle indicazioni per differenziare nel giusto modo. Le telecamere e gli ispettori ambientali, intanto, continuano a fare il loro lavoro. E le multe continuano ad aumentare.