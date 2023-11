Scaramelli e il bilancio: "Fondi alla provincia"

Illustrata nelle Commissioni consiliari la Terza variazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. "Nella proposta di legge trovano risposta – spiega Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale – anche tante necessità delle terre di Siena. Ringrazio il presidente Giani per l’attenzione su più fronti alle terre di Siena". Nel dettaglio degli interventi è previsto contributo straordinario, fino a un massimo di 100mila di cui 20mila per il 2023 e 80mila per il 2024, per concorrere al progetto di accompagnamento allo sviluppo turistico e commerciale del territorio di San Casciano dei Bagni. Al Comune di Sovicille per la mitigazione del rischio idraulico del Fosso Serpenna fino a un massimo di 1.150.000 euro ripartiti in tre anni. Al Comune di Asciano per la costruzione del nuovo complesso scolastico nell’area di via Grandi fino a un massimo di 696mila euro per il 2024. Al Comune di Abbadia San Salvatore assegnato il contributo straordinario, fino un massimo di 500mila euro per i lavori di demolizione degli edifici costituenti il complesso dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. Per la realizzazione del nuovo collegamento viario e la piazza nel Comune di Rapolano Terme il contributo straordinario, fino a un massimo di 400mila euro. All’Asp Casa Famiglia di Cetona, il contributo straordinario fino a un massimo di 600mila euro per il 2024 e il 2025, per interventi di ristrutturazione del fabbricato ex Ostello della Gioventù ‘’La Cocciara’’ sempre nel Comune di Cetona, al fine di adeguarlo a Centro di cure intermedie. Al Comune di San Quirico d’Orcia contributo di 250mila euro per la messa in sicurezza e il restauro dei dipinti murali presenti sui soffitti di Palazzo Chigi Zondadari. Infine 914mila euro agli operatori sciistici toscani per le conseguenze negative derivanti dalla carenza di neve.