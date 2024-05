’Scambio abiti . Riabiti(amo) l’ambiente’ all’Officina solidale

Un’iniziativa che giova all’ambiente e contemporaneamente fa risparmiare. Torna nei locali dell’associazione Officina Solidale, in via Bernardo Tolomei 7 a Siena, l’opportunità di ’Scambio Abiti - Riabiti(amo) l’ambiente’.

L’appuntamento è in programma domani, dalle 16 alle 19, ed offre l’opportunità di rimettere in circolazione gli abiti non più indossati che teniamo nell’armadio dandogli una seconda possibilità, e di aggiornare così il proprio guardaroba in maniera sostenibile. Si può solo portare, o solo prendere, oppure lasciare e prendere. Non è una vendita, ma un pomeriggio di scambio, di riciclo nel rispetto per l’ambiente, aperto a tutti. Per chi prende è un modo per ridurre gli acquisti nell’ambito dell’abbigliamento, le cui filiere spesso non garantiscono condizioni di lavoro dignitose.