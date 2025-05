Scacciapensieri. Dopo otto anni la nuova viabilità: "Strada più sicura"

Un’importante opera d’urbanizzazione e di rinnovo, quella inaugurata ieri davanti all’Istituto Bettino Ricasoli. Un tratto di strada rinnovato per un importo superiore agli 800mila euro e che restituisce ai senesi una viabilità a doppio senso, che in quel tratto mancava dal 2017. L’intervento ha previsto la realizzazione di un marciapiede integrato con parte delle alberature presenti che riqualificano la viabilità veicolare e pedonale della zona, senza dimenticare nuove componenti per l’illuminazione del tratto. "Restituito alla città un luogo migliore, in termini di sicurezza, di abbattimento delle barriere architettoniche e di miglioramento degli ingressi del plesso scolastico presente sul posto – afferma l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini –. L’iter parte da lontano, con la progettazione esecutiva approvata a dicembre 2023, l’affidamento dei lavori a marzo 2024, l’inizio dei lavori il 10 giugno, appena chiuse le scuole, per creare meno disagi possibile. La fine dei lavori principali il 9 maggio scorso e questo ha consentito di poter riaprire la strada in sicurezza in doppio senso di circolazione".

Un’opera che ha visto delle complessità fin da subito, come conferma Bianchini: "Tra le difficoltà, il coinvolgimento completo dei sottoservizi, quindi la presenza di altri enti, l’allestimento dell’area di cantiere, in primis per la presenza di una scuola nelle vicinanze, quindi per garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale. Un altro dato complicato per i lavori è stato la proprietà dell’area di cantiere, essendoci allargati in un’area della Provincia".

I ringraziamenti dell’assessore "all’ufficio manutenzione aree e sottosuolo, il dirigente dei lavori pubblici Paolo Ceccotti, la coordinatrice dell’ufficio Sabina Bassi, l’ingegnere Caterina Bazzani e tutta la struttura comunale: sono proprio coloro che non si vedono, quelli che fanno andare avanti le lavorazioni, seguendo, controllando e supportando le aziende in tutta l’attività. Avere sempre qualcuno del Comune sul campo non è una cosa di poco conto".