Scacciapensieri. Aggiudicati gli attesi lavori

Nel 2024, al compimento del settimo anno, non è stato apposto un cartello di ’buon compleanno’ come accaduto in passato, forse perché per il semaforo in strada di Scacciapensieri si avvicina il momento dell’addio. La consegna dei lavori si avvicina, probabilmente entro il mese di aprile, dopo l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Imprecal della provincia di Avellino, che ha offerto un ribasso del 15,15 per cento sull’importo a base d’asta, intorno ai 700mila euro. Alla fine, tra oneri per la sicurezza e Iva, la spesa per l’amministrazione comunale sarà di circa 800mila euro, per risolvere una volta per tutte la situazione dovuta alla frana che è andata a colpire un punto particolarmente stretto della strada, rendendo impraticabile per motivi di sicurezza il passaggio di due mezzo in contemporanea.

E determinando così quel senso unico alternato, regolato appunto da semaforo, che dal 2017 scandisce la percorrenza sulla via principale di Scacciapensieri. In quel punto, tra l’accesso a via del Poggetto e l’ingresso all’istituto agrario, sarà ampliata la sede stradale, prevedendo anche l’abbattimento delle barriere architettoniche e la razionalizzazione degli ingressi alla scuola superiore. Una strada, peraltro, che presenta per i pedoni notevoli difficoltà che almeno in parte dovrebbero essere lenite. A breve, questione ormai di poche settimane, è previsto l’avvio del cantiere.