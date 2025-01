Sassi sulle rotaie della ferrovia. La Polfer ha avviato le indagini

Bravate che potrebbero sfociare in tragedia. Sassi messi sulle rotaie che al passaggio del treno schizzano via, diventando dei veri e propri proiettili che fortunatamente non hanno colpito nessuno. E’ successo sulla linea ferroviaria Siena-Firenze, all’altezza del castello della Magione, nel centro abitato di Poggibonsi.

Si tratta di un episodio su cui sta indagando la Polfer e che era stato segnalato anche da alcuni passeggieri. Stando a una prima ricostruzione, in zona, al momento del passaggio del treno, sarebbero stati notati dei ragazzini, appostati per ‘vedere l’effetto che fa’. Nulla traspare dalle indagini, coperte dal massimo riserbo, di certo c’è soltanto che il fatto è accaduto qualche giorno e che la Polizia ferroviaria di Siena si è subito attivata. I sassi collocati sui binari sono di piccole dimensioni, e quindi non sono in grado di provocare il deragliamento del treno. Ma rappresentano un serio pericolo perché quando passa il treno schizzano via a una velocità pazzesca. Di conseguenza, rischiano di farsi male, molto male, tutte le persone che per un motivo o l’altro in quel momento si possono trovare sulla traiettoria dei sassi. E tra quelli che rischiano grosso, mettendo a repentaglio la propria incolumità, ci sono anche gli autori di questi assurdi gesti.

Episodi analoghi sono avvenuti anche in altre zone d’Italia, uno dei più recenti lo scorso giugno sulla linea Bologna-Venezia, all’altezza di Pontelagoscuro. Nel giro di qualche settimana le indagini della polizia ferroviaria avevano permesso di risalire ai responsabili, ragazzini non imputabili per ragioni di età ma comunque segnalati alla procura dei minorenni di Bologna. Delle ’prodezze’ del gruppo ovviamente erano state informate anche le famiglie. Come se non bastassero ritardi, cancellazioni di corse e disagi, le proteste dei pendolari, ai tanti problemi della linea ferroviaria Siena-Firenze si aggiunge dunque anche quello dei sassi sui binari. Un problema di cui tutti avrebbero fatto volentieri a meno. Le indagini della Polfer vanno avanti su tutto il territorio. Chi avesse visto qualcosa che potrebbe rivelarsi utile a rintracciare i responsabili può contattare le forze dell’ordine. Vandalismo e stupidità, da sempre, si combattono anche con il senso civico.