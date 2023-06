Sarteano, 540mila euro da Acquedotto del Fiora per nuovo potabilizzatore

Oltre 540mila euro da Acquedotto del Fiora per Sarteano, con l’inaugurazione del nuovo potabilizzatore. Ieri, alla presenza del sindaco Francesco Landi, dell’assessore all’ambiente Paolo Bucelli e del presidente di AdF Roberto Renai, è stato inaugurato il nuovo impianto Saltatoi, grazie al quale i cittadini di Sarteano potranno contare su una maggior disponibilità e qualità della risorsa idrica.

"È doveroso sottolineare investimenti così importanti per la comunità di Sarteano, che vanno a migliorare la salubrità dell’acqua che arriva a tutti i rubinetti dei nostri concittadini – affermano il sindaco Francesco Landi e l’assessore all’ambiente Paolo Bucelli –. Il controllo costante sulla qualità dell’acqua che beviamo, gli interventi quotidiani di manutenzione sulla rete, fino agli investimenti sugli impianti rappresentano oggetto quotidiano di confronto e segnalazione fra il Comune e AdF. Un lavoro imponente e importante a tutela dei sarteanesi e di tutti i cittadini dell’ambito di azione di AdF".

"Questo intervento è di grande rilievo per la comunità e il territorio e nasce dal patto di fiducia stretto con il Comune, che ringrazio per il sostegno e per la preziosa collaborazione – dichiara il presidente di AdF Roberto Renai - in un’ottica di miglioramento costante del servizio offerto ai cittadini, di sostenibilità e di innovazione". "L’investimento complessivo per il nuovo potabilizzatore è stato di 540mila euro, di cui una parte consistente per l’efficientamento energetico dell’impianto di sollevamento", fa sapere l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari.