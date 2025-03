"Sapendo un po’ di più" sull’endometriosi

Marzo è il mese dedicato alla consapevolezza sull’Endometriosi, una patologia benigna che colpisce il 10-15% delle donne in età fertile, responsabile di dolore pelvico e infertilità con un forte impatto sulla qualità della vita. Per fare il punto della situazione e ampliare il range di conoscenze su questa malattia, il professor Errico Zupi, direttore Ginecologia dell’Aou Senese, ha organizzato un incontro divulgativo dal titolo ‘SapENDO un po’ di più’. L’evento, in programma sabato prossimo dalle 9 alle 13 nell’aula 6 del centro didattico Le Scotte, coinvolge direttamente le pazienti che racconteranno le loro esperienze anche con un approccio di medicina narrativa.

"L’endometriosi può manifestarsi fin dall’adolescenza, ma il ritardo diagnostico è ancora significativo, con una media di sette anni dall’insorgenza dei primi sintomi – spiega il professor Errico Zupi –. Questo ritardo è spesso dovuto alla scarsa conoscenza della patologia da parte dei professionisti sanitari e alla complessità della malattia nelle pazienti più giovani. Proprio per questo nasce l’idea dell’evento, per sottolineare la necessità di una maggiore formazione e sensibilizzazione nei confronti della malattia".

Partecipano all’evento il rettore Roberto Di Pietra, il dg delle Scotte Antonio Barretta e la ds Francesca De Marco, Roberto Monaco presidente dell’Ordine dei Medici di Siena. Dopo l’introduzione a cura del professor Errico Zupi, seguiranno interventi sia di professionisti ed esperti in ambito ginecologico, sia di pazienti e associazioni attive in questo ambito come l’associazione VivENDO. Obiettivo è aumentare la consapevolezza sulla patologia.