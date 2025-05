Chianciano ritrova l’area ex Fiat. Lavori, le indicazioni ai cittadini

Dopo anni di attesa e progettazione, ha preso il via il cantiere di rigenerazione urbana dell’area ex Fiat, un intervento atteso da tempo e destinato a cambiare profondamente il volto di una delle zone più strategiche della città. Si tratta di un progetto ambizioso che prevede la realizzazione di un edificio polifunzionale, concepito per rispondere alle nuove esigenze della comunità e riqualificare uno spazio da anni inutilizzato.

La prima fase del cantiere, che rappresenta un passaggio obbligato e delicato, consisterà nello smontaggio delle coperture in eternit presenti sui capannoni esistenti. L’intervento, della durata stimata di circa 4-5 giorni, sarà eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sotto la supervisione del dipartimento Prevenzione igiene e sicurezza della Asl Toscana sud est.

L’operazione, come sottolineato dai tecnici coinvolti, sarà condotta con la massima attenzione per la tutela della salute pubblica e della sicurezza ambientale. In questa fase è fondamentale anche la collaborazione dei residenti dell’area circostante. Per questo motivo, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha già inviato note informative agli amministratori dei condomini limitrofi, invitando ad attuare alcune semplici ma importanti misure di prevenzione. Tra le raccomandazioni rivolte ai cittadini si segnalano: la chiusura delle finestre durante lo svolgimento delle operazioni di rimozione; la messa in sicurezza di eventuali animali domestici, per evitare esposizioni involontarie; il lavaggio delle piante presenti sui balconi qualora siano state esposte alla polvere del cantiere; evitare soste o permanenze nelle immediate vicinanze dell’area di intervento, per motivi precauzionali. Si tratta di indicazioni preventive, mirate a garantire il massimo livello di sicurezza per tutti, in un contesto che sarà costantemente monitorato da personale specializzato.

L’apertura del cantiere rappresenta un momento cruciale sul piano non solo tecnico ma anche simbolico: è l’avvio di un percorso che intende restituire dignità e futuro a un’area storicamente significativa per la città. I lavori proseguiranno secondo un cronoprogramma che sarà reso noto in dettaglio a breve, insieme agli sviluppi progettuali. "La cittadinanza – si raccomanda – è invitata a seguire con attenzione gli aggiornamenti e a collaborare, con senso civico, affinché il cantiere possa procedere in modo fluido, sicuro ed efficiente".