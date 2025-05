La Fontana vince il Palio delle Rocche

La contrada La Fontana vince l’edizione numero 55 del Palio delle Rocche di Guazzino. Nuovo brillante successo giallo-nero, la contrada aveva vinto anche l’edizione 2024, ottenuto quest’anno dai corridori Giacomo Sacchetta e Francesco Falorni e dal lanciere Elia Zaccaria Scaperrotta. Una formazione giovane e ben preparata. La Fontana ha preso due anelli con il tempo di 30.34 secondi, seconda posizione, di un soffio, per La Casaccia (due anelli presi, 30.56 secondi il crono) e terzo posto per Le Torri (un anello preso e tempo di 34.63 secondi).

La Fontana, con 18 successi complessivi, supera Le Torri (17) nell’albo d’oro della manifestazione accorciando le distanze da La Casaccia (21 vittorie). In un pomeriggio di festa La Fontana ha alzato verso il cielo il panno dipinto da Mila Masiello in una giornata speciale per Guazzino e che ha visto un paese partecipe per celebrare l’evento in onore della Madonna delle Grazie, la patrona del paese. Si conclude così l’edizione 2025 del Palio delle Rocche di Guazzino che ha visto tanta gente riunirsi a cena negli stand con la famosa bistecca e i piatti della tradizione, confermando la bontà della proposta che vede in prima fila il Comitato Festa delle Rocche di Guazzino.

L.S.