"Santa Messa in inglese. Un segnale di accoglienza"

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice ammette di non aver pensato nemmeno per un istante che la messa celebrata in inglese possa essere letta come antitesi alla messa in latina, rimpianta da sempre meno fedeli. "Da quando sono arrivato a Siena -racconta l’arcivescovo - ho avuto l’idea di accogliere i turisti stranieri con la messa in inglese. Poi ci fu la pandemia, e inoltre dovevamo assegnare la convenzione per la chiesa della Santissima Annunziata. Una volta risolte le questioni, abbiamo introdotto la novità".

Per il cardinale la Santissima Annunziata è una chiesa bellissima di fronte al Duomo, ideale per le messe dei turisti. "Dall’8 aprile si è perfezionata la convenzione ed è stata trasformata nella Rettoria del Pellegrino - spiega il presule - e a gestirla sono tre suore angolane della Congregazione di Santa Caterina da Siena. Che abbiamo accolto qui, destinandole prima al seminario di Colle Val d’Elsa, per gestire l’accoglienza delle famiglie ucraine. E ora si occuperanno della Chiesa. Abbiamo trovato per loro un appartamento".

Le tre suore angolane penseranno alla cura della Santissima Annunziata, a tenere aperta la chiesa tutto il giorno e a custodirla in quanto rettoria vescovile. "La proprietà, come tutti sanno - rivela il cardinale - è del Comune, essendo parte del Santa Maria della Scala. Ma è regolamentata dalla convenzione e affidata alla Diocesi. E’ la chiesa ideale per accogliere pellegrini e turisti. Come segno di rispetto per i fedeli stranieri, ci è sembrato opportuno celebrare messe in inglese. Pensiamo che ci saranno anche in spagnolo e francese. Ospitiamo sacerdoti stranieri, ora c’è anche un americano, che di solito servono messa in Duomo".

Le messe in inglese sono iniziate da due settimane, ad agosto saranno altri sacerdoti a celebrarle. "Ci sono anche sacerdoti messicani e di altre nazionalità, possono celebrare la messa in altre lingue. Ritengo che sia un segnale di accoglienza". Sul sito della diocesi ci sono anche gli orari: la Messa per turisti e pellegrini in inglese c’è il lunedì alle 11, il mercoledì alle 15 e il giovedì alle 11. La confessione, in lingua inglese e in italiano, da lunedì al sabato dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.