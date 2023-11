Santa Maria Via agli stati generali della Medicina di precisione Gli Stati Generali della Medicina di Precisione si terranno a Siena il 14 e 15 novembre, con esperti da tutto il mondo che discuteranno di innovazione tecnologica e buone pratiche per l'implementazione della medicina personalizzata nei sistemi sanitari. Obiettivo: trovare 'i trattamenti giusti per i pazienti giusti al momento giusto'.