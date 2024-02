Santa Maria Mostra itinerante sulle opere di Aleardo Paolucci

Aleardo Paolucci (1927-2013), pittore toscano, sarà al centro di una prestigiosa mostra itinerante che attraverserà tre importanti città italiane: Siena, Pienza e Roma. La mostra sarà inaugurata a Siena al Complesso museale Santa Maria della Scala l’11 aprile, per poi spostarsi a Pienza al Conservatorio San Carlo Borromeo il 6 luglio e in seguito a Roma a Palazzo Merulana il 23 gennaio 2025. L’esposizione, intitolata ’Aleardo Paolucci. Tra Pienza, Siena e Roma sulle tracce di Pio II’, celebrerà il talento e l’opera dell’artista, offrendo al pubblico un’opportunità unica di immergersi nel suo mondo artistico.

La serie di dipinti in mostra, realizzata da Paolucci in occasione del VI centenario della nascita di Pio II, è stata originariamente presentata nel suggestivo scenario di Palazzo Piccolomini nel 2005. Questa mostra, concepita e curata dallo stesso artista, è un omaggio al Pontefice e alla sua città natale, Pienza. Composta da 54 opere, sia grafiche che pittoriche, la collezione racconta la vita e gli episodi più significativi legati alla figura di Pio II, reinterpretati liberamente da Paolucci attraverso varie tecniche artistiche, tra cui olii, tempere, acrilici, scaglie d’oro e sabbia. Legato a Siena per i suoi studi e per l’incarichi civici di alcuni drappelloni per il Palio, Paolucci si è dedicato per tutta la vita all’insegnamento e alla professione dell’artista che ha svolto con dedizione. Nel 2005 Paolucci decide di impegnarsi nuovamente per realizzare un bozzetto per un quarto drappellone, dedicato a Pio II nell’anniversario della sua nascita, con i momenti più salienti della sua vita. Nonostante non sia riuscito nell’intento di farsi assegnare l’incarico il suo bozzetto risulta fra i più meritevoli e, sempre nel 2005 dipinge le opere sulla vita Enea Silvio Piccolomini. Questa serie di quadri è la sua “Eneide”, in occasione del VI centenario della nascita del Papa.