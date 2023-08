Santa Maria della Scala a Siena: riconosciuto Museo di Rilevanza Regionale

La notizia era passata un po’ sottotraccia, nei giorni dell’attenzione concentrata sul Palio. Ma per il Santa Maria della Scala l’annuncio non è secondario, perché è arrivata la conferma del riconoscimento di Museo di rilevanza regionale. "Un esito positivo – si annuncia – giunto al termine di un iter complesso, predisposto dalla Regione Toscana in accordo con il ministero della Cultura, che rappresenta un prerequisito indispensabile per l’accreditamento al Sistema nazionale dei musei. Un marchio di qualità che può portare il Santa Maria della Scala ad accedere a fondi e risorse destinati al sistema museale".

Annuncio che si è sposato con quello delle quasi 1200 presenze a Calici di stelle, con l’apertura straordinaria del museo e l’evento nella terrazza al sesto livello, solitamente inaccessibile.

"Si tratta di due risultati molto importanti per il Santa Maria della Scala che vanno nella direzione di rendere sempre più vivo e centrale il museo – commenta la presidente, Lucia Cresti –. Voglio ringraziare il personale che si è impegnato con passione e dedizione per la buona riuscita dell’evento in occasione di Calici di stelle e per portare a buon fine il lungo e complesso iter per l’accreditamento regionale".