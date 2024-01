Santa Fina, parla il sindaco: "Bene la Asl, ora l’azienda proceda veloce con i lavori"

Sul nuovo ‘Santa Fina’ non poteva mancare la voce del primo cittadino dei sangimignanesi, il sindaco Andrea Marrucci. "Bene la Asl. Ora l’Azienda proceda spedita con i lavori" Il primo pensiero del sindaco, dopo la "consegna del cantiere per l’inizio lavori di riqualificazione dell’ex ospedale di Santa Fina è finalmente una bella notizia per tutta la Valdelsa e per San Gimignano". Il primo pensiero di Andrea Marrucci, "che ringrazia la ASL e per questo cambio di passo".Sottolinea il fatto e senza peli sulla lingua che d’ora in avanti "occorre fare presto con i lavori nella fase 1 di oltre 5,6 milioni di euro, dove ci verrà consegnata una nuova Rsa da 40 posti per la Valdelsa, con un intervento di parziale demolizione e ricostruzione oltre alla ristrutturazione, del blocco che in precedenza ospitava la stessa Rsa", la residenza sociale assistita dei nonnini. Nella seconda parte dei lavori, "la fase 2 da oltre 6,8 milioni di euro – ricorda il sindaco – prevede la realizzazione del distretto socio-sanitario comprensivo di Casa della Salute, di ambulatori specialistici, di un’area per il sociale e per la valorizzazione dell’area monumentale con inserimento di una sala per attività di formazione e sala riunioni e la realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità per l’intera Valdelsa".

Ricorda inoltre Andrea Marrucci; "In questa legislatura portando avanti un lavoro importante avviato con le Giunte Lisi e Bassi, siamo riusciti a completare il quadro economico e finanziario dell’opera da 16 milioni di euro, grazie alla Regione Toscana, alla stessa Asl e al Comune di San Gimignano, ad approvare il progetto esecutivo assieme alla Asl, mettendo l’Azienda nelle condizioni di bandire finalmente la gara e di affidare i lavori. Inoltre, abbiamo ottenuto l’impegno non trascurabile, conclude il sindaco, da parte della Asl a predisporre il progetto esecutivo della fase 2, quello per la Casa della Salute e l’Ospedale di Comunità, entro la data di ottobre 2024. Questo perchè non vogliamo soluzione di continuità tra i lavori della prima e della seconda fase in quanto la sanità territoriale valdelsana aspetta da troppi anni che gli ambienti dell’ex ospedale tornino ad erogare servizi di prossimità a tutta la collettività valdelsana". Preciso, chiaro e forte.

Romano Francardelli