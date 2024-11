Sanità, sotto accusa la riorganizzazione

Anche la nuova associazione politico-culturale Orizzonti Liberali,di ispirazione liberar democratica e riformista, fondata da Luigi Marattin dopo l’addio a Italia Viva di Matteo Renzi, ha puntato il dito contro l’assemblea pubblica della riorganizzazionedell’emergenza urgenza della Asl Toscana sud est. Dove sono stati toccati alcuni nervi scoperti sui ’tagli’ alla salute, sulla pelle della comunità delle torri, Fra questi i giorni dimezzati (da quattro a due), da agosto, al punto prelievi. Strada facendo, dal 2 novembre l’annunciata sostituzione del medico con l’infermiere a bordo delle ambulanze, con la chiusura a tamburo battente del Punto di primo soccorso dopo undici anni di attività alla Misericordia in via San Matteo. Il servizio di piccoli interventi del medico del 118 per la comunità e per il turismo, che in tutti questi anni nel periodo estivo che non è davvero mancato, non esiste più. La porta del Punto di primo soccorso è serrata. Per chi si fa male o ha altri bisogni, il servizio è sostituito dall’infermiere in ambulatorio nella sede al (provvisorio) distretto socio sanitario, in attesa del nuovo Santa Fina, in via Folgore al Bagolaro soltanto durante gli orari di servizio.

La voce degli Orizzonti Liberali del reggente Roberto Fanciullini, dalla bacheca all’angolo di via Quercecchio, sottolinea: "I cittadini di San Gimignano da questa situazione sanitaria ci sembrano penalizzati, specialmente i più fragili, gli anziani. Concordiamo con la protesta del sindaco indirizzata all’Asl per far ripristinare i giorni tolti del servizio prelievi; in attesa di risposte sia dalla Asl Toscana sud est sia dall’assessore regionale alla sanità".