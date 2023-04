Sanità pubblica Il tour regionale parte da Siena

Si terrà a Siena martedì prossimo 18 aprile, dalle 18 all’Hotel Four Points in via Lombardi 41 (zona ospedale) il primo incontro aperto su ’La sanità pubblica, problemi e potenzialità” di tutti i rappresentanti sindacali dei medici, dei veterinari e dei dirigenti sanitari della Regione Toscana.

Il primo incontro regionale sulla sanità parte dunque da Siena: i rappresentanti di circa 10mila professionisti (oltre il 90 per cento dei medici ospedalieri della Toscana) si riuniscono per la necessità di difendere il Sistema sanitario regionale e nazionale. Un obiettivo prioritario che ha fatto passare in secondo piano ogni diversità, in nome della salvaguardia del Sistema sanitario nazioanle. I medici ospedalieri vogliono confrontarsi con i colleghi e raccontare ai cittadini le loro difficoltà nei Pronto soccorso, nei reparti e sul territorio, le ragioni delle lunghe liste di attesa e come affrontarle, la sanità privata che avanza mentre quella pubblicità viene stritolata dalla scarsità di risorse, le proposte per migliorare il sistema al servizio dei cittadini.

Quella di Siena è solo la prima tappa di un tour che vedrà le rappresentanze regionali intervenire in tutte le province: il sistema sanitario pubblico si difende solo informando i cittadini, chiedendo la loro partecipazione anche per scendere in campo accanto ai lavoratori. La Toscana sarà in questo un laboratorio, unire operatori e cittadini in una battaglia comune a difesa della più importante infrastruttura del nostro Paese.

L’incontro inizierà alle 16 e fino alle 18 sarà riservato ai colleghi della sanità pubblica. A partire dalle 18 l’incontro sarà poi aperto a tutti i cittadini che vorranno partecipare.