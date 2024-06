Sani consegnerà ad Accardo il premio Chiara

A Salvatore Accardo il Premio Chiara alla carriera. Il maestro sarà insignito del prestigioso riconoscimento domani al Teatro Sociale di Luino, dove si svolgerà la cerimonia condotta da Claudia Donadoni. A consegnare il premio sarà Nicola Sani, il direttore artistico dell’Accademia Chigiana, dove Accardo dal 2004 è docente del corso di alto perfezionamento di violino, dopo avere occupato la stessa posizione dal 1973 al 1981. "Mi congratulo con il maestro Salvatore Accardo – afferma Sani – per il più che meritato conferimento del Premio Chiara assegnatogli per il suo inestimabile contributo alla diffusione del grande patrimonio musicale. La grandezza di Accardo, uno tra i più prestigiosi solisti della scena musicale internazionale di tutti i tempi, risiede certamente nell’assoluta eccellenza della sua arte musicale e nelle incredibili capacità strumentali che hanno spinto oltre il limite conosciuto la tecnica della scuola violinistica". Dal 1987, Accardo affianca all’attività di solista quella di direttore d’orchestra. Oltre ovviamente al suo impegno di docente per l’istituzione musicale senese.

"Di impareggiabile valore è anche la sua straordinaria capacità comunicativa e divulgativa – aggiunge Sani – che si concretizza instancabilmente in un’incomparabile opera di trasmissione del suo sapere ai giovani talenti e maestri del futuro. Alla Chigiana assistiamo da anni a questo prodigio ascoltando le lezioni e i concerti dei suoi allievi". Il prestigioso Premio Chiara è un’iniziativa nata nel 1988 a Varese per valorizzare la narrativa breve e omaggiare l’acclamato scrittore Piero Chiara. Nel corso degli anni ha premiato autori di grande prestigio come Luis Sepulveda e Daniel Pennac.

Riccardo Bruni