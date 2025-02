San Valentino appuntamento con la poesia

Un appuntamento speciale per San Valentino all’insegna della poesia contemporanea in dialogo con l’arte del Novecento. Torna venerdì 14 febbraio il progetto “VIS-À-VIS” Parole con cui Fondazione Musei Senesi pone in dialogo l’arte con le penne più interessanti dello scenario attuale. E, stavolta, lo fa in collaborazione con la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala all’interno della mostra “Costellazioni. Arte italiana 1915-1960”. Si comincia alle 18 con Matteo Tasca, una giovane voce emergente nel panorama poetico italiano, che presenterà proprio al Santa Maria della Scala la sua prima raccolta poetica, intitolata Un Giorno di Festa e edita da Industria & Letteratura.