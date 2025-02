San Quirico, allarme atti vandalici: "Blitz di notte nell’area della scuola"

di Laura Valdesi

"In seguito ad alcuni atti vandalici che, nelle ultime settimane si sono verificati ai danni degli immobili scolastici anche con intromissioni notturne, l’amministrazione comunale informa che sono già stati messi in atto tutti gli opportuni controlli per individuare i responsabili. Dell’accaduto sono stati informati anche la dirigente scolastica e i carabinieri", annuncia sui social il Comune di San Quirico d’Orcia. Poche righe che squarciano il velo su comportamenti rischiosi e certo non adeguati tenuti probabilmente da giovanissimi che si divertono sfidando ciò che è proibito. "Per il momento c’è stata solo una segnalazione ai carabinieri – spiega il sindaco di San Quirico Marco Bartoli –, se dovessero continuare e ci fossero danni allora valuteremo un’eventuale denuncia contro ignoti".

"Nessun allarmismo comunque, parlerei piuttosto di ragazzate. Qualcuno s’introduce nella recinzione delle scuole. Scavalcando il pericolo è che cadano e si facciano male. Era già ricapitato tempo fa. Si pensava che avessero smesso. Invece no. Di qui la scelta del messaggio sui social per richiamare l’attenzione su questi comportamenti sbagliati", spiega il sindaco Bartoli. Per fare in modo che tali episodi non si ripetano visto che è scattata intanto anche la segnalazione ai carabinieri che faranno maggiori passaggi nella zona, già ci sono stati ieri mattina. "Per scavalcare montano su un tettino un po’ più basso. Il timore è che qualcuno possa farsi male. E poi proprio non si fa", aggiunge il primo cittadino. "Danni veri e propri non li hanno fatti finora, tranne imbrattare un muro ma lì, con un po’ di olio di gomito, siamo riusciti a togliere tutto", osserva. Sono in corso i lavori nella scuola però "nel cantiere non entrano – chiarisce ancora Bartoli –, passano da un’altra parte. Stamani (ieri, ndr) mi ha contattato un cittadino raccontando che aveva fatto una partaccia a questo gruppetto e se ne erano andati. La volta precedente ci eravamo preoccupati che potessero aver raggiunto il cantiere, così è stato rifatto tutto il giro ma non c’era nulla di rotto, né transenne spostate. Tutto a posto. Proprio una ragazzata, insomma". Le scuole sono vicinissime al parco Sorbellini che nel pomeriggio in particolare è molto frequentato. C’è un campo da basket, l’area giochi, il padel e anche il tennis.