San Miniato, 27 nuove case Erp. Ok alla variante urbanistica. Investimento da circa 5 milioni

Approvata all’unanimità la variante per la realizzazione di alloggi Erp a San Miniato. Il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani (foto), ha spiegato: "Questa variante permette di avviare l’iter per implementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Siena, con l’intervento previsto a San Miniato per 27 appartamenti e parcheggi pubblici che saranno realizzati lungo la via. E’ da sottolineare che si tratta di un investimento importante di circa 5 milioni di euro, per strutture moderne e avanzate dal punto di vista edilizio e tecnologico per far fronte alla grave emergenza abitativa".

E ancora: "La Giunta ha ritenuto opportuno e conveniente procedere, invece che a una progettazione ex novo, all’adeguamento alla normativa sopravvenuta del progetto relativo alla costruzione di alloggi per case popolari, già redatto da Siena Casa Spa nel 2009 a San Miniato. Il progetto – ha ricordato Capitani – prevede la realizzazione di 27 alloggi di edilizia residenziale pubblica nella parte terminale di via Pietro Nenni, a completamento dell’area edificata".

Il vicesindaco è entrato nel dettaglio: "L’area di intervento è di 5.115 mq, con tre piani massimo fuori terra oltre un seminterrato. Sull’area persiste un vincolo paesaggistico. Sarà realizzato un edificio in continuità con l’edificato esistente. La nuova viabilità interna al lotto, oltre a prevedere dei posti auto in linea e a permettere l’accesso al garage, avrà la funzione di allontanare il fabbricato da via Nenni, in modo da mitigare l’impatto del nuovo edificio. La superficie edificabile è stimata in 2000 mq". E infine: "In lista ci sono 427 nuclei familiari, è importante aumentare l’offerta nel settore". Silvia Armini, capogruppo della lista ’Nicoletta Fabio sindaco’, ha rimarcato: "Resta incertezza sui canali di finanziamento del progetto, inoltre il terreno ha difficoltà morfologiche, che richiederanno uno sbancamento. Di conseguenza i costi aumenteranno. Sarebbe stato più opportuno valutare altre aree".

Categorica Anna Ferretti, Pd: "Il Comune è stato escluso dal bando per ottenere i contibuti della Regione, perché si è deciso per questo terreno rispetto a quello in viale Bracci?". Per Adriano Tortorelli, Progetto Siena, "bene i nuovo alloggi Erp, ma invito a non perdere di vista la valorizzazione del patrimonio comunale, che ha molti spazi sfitti". Sulla stessa lunghezza d’onda Gianluca Marzucchi, Polis: "C’è un patrimonio edilizio di oltre mille appartamenti, con oltre 100 da ristrutturare. Ben vengano le 27 nuove abitazioni, ma si può pensare anche alla vendita degli alloggi alle famiglie che vi abitano per reinvestire il denaro nel recupero di quelli sfitti".

Approvata anche la variante al Piano operativo relativa a viale Sardegna: la società Sistemi Urbani (Ferrovie dello Stato Italiane) ha richiesto la modifica della scheda, che prevede l’eliminazione di una stretta fascia prevista lungo la ferrovia, di proprietà della società. Questo passaggio dovrebbe facilitare la realizzazione di un nuovo studentato.

C.B.