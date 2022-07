San Marziale Il gran finale

Con la decima edizione della ’Marcia della fede. In te la nostra pace’, in programma domani, si chiude a Colle la Festa di San Marziale, patrono della città, organizzata dalla parrocchia di Gracciano. La marcia partirà alle 20,45 dalla Basilica di San Lucchese a Poggibonsi e si concluderà a San Marziale. Guiderà la riflessione don Roberto Bianchini. Numerose le iniziative che hanno caratterizzato la festa del patrono, tra cui il concerto della filarmonica Bellini e della banda di Colle. Intenso il calendario liturgico in onore del patrono, una ricorrenza molto sentita dalla città.