’San Giovanni Bosco’. Le aule sono tematiche

A 150 anni dall’istituzione dell’istituto professionale ’Cennino Cennini’, il ’San Giovanni Bosco’ di Colle si rinnova con un anno di celebrazioni e tante novità sotto il profilo formativo. Il primo triennio dell’indirizzo Les ha, infatti, deciso di introdurre le aule tematiche: non saranno più gli insegnanti a spostarsi al cambio dell’ora, ma gli studenti, in base alla materia di studio. "A partire da questo anno scolastico – afferma in una nota la scuola – è stata reintrodotta, dopo l’interruzione causata dalla pandemia, la didattica per ambienti di apprendimento per le classi prime, seconde e terze del Liceo Economico Sociale. A questo scopo sono state allestite le aule tematiche: si tratta di ‘aule - ambienti di apprendimento’ assegnate a due o più docenti della medesima area disciplinare, con i ragazzi che si spostano al cambio d’ora in base alla disciplina di studio".

Le aule sono state, quindi, caratterizzate da un colore associato alle discipline che vi si insegnano (aula arancione, aula verde, aula rossa, aula azzurra, aula lilla, aula ocra) e sono tra loro contigue per consentire spostamenti agevoli e rapidi. "Questo tipo di didattica innovativa – continua la scuola – favorisce l’utilizzo, nella quotidianità scolastica, di modelli didattici innovativi funzionali a processi di insegnamentoapprendimento attivi, idonei a favorire la diffusione di approcci operativi e cooperativi all’interno delle classi con lo scopo di guidare gli studenti a farsi attori principali e motivati del processo di costruzione del proprio percorso formativo". Prossimo appuntamento sarà quello del 19 ottobre, quando si terrà un convegno in occasione del centenario della nascita di Don Milani.

Lodovico Andreucci