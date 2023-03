San Gimignano: rivoluzione rifiuti

Sta per partire da San Gimignano il nuovo servizio della riorganizzazione dei rifiuti con la raccolta differenziata ‘Sei Toscana’, dopo il porta a porta nella frazione di Badia Elmi. L’operazione sul nuovo sistema dei "rifiuti" differenziati con il pass è stata illustrata e presentata dalla sala del Consiglio. Saranno 79 nuove postazioni con contenitori ad accesso controllato e posizionate sul territorio del Comune. Che saranno dotati di un dispositivo che permetterà di riconoscere l’utente tramite ‘la6 Card’, cioè la tessera di ogni singola utenza Tari che consentirà, quando il nuovo servizio sarà attivo, di introdurre un "sistema di tributo legato ai rifiuti e con l’impegno dei cittadini nella differenziazione dei materiali in un’ottica di economia circolare". Questa nuova raccolta dei rifiuti "è una sfida per tutta la nostra comunità, dicono il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore all’ambiente Niccolò Guicciardini, con gli obiettivi del miglioramento della raccolta differenziata e di una tariffazione più puntuale e di un maggior decoro. Al contempo, precisano, sarà avviata una campagna di tolleranza zero per gli abbandoni dei rifiuti e il raddoppio temporaneo dell’apertura del centro di raccolta, assieme ad altre azioni condivise col gestore, per garantire facilitazioni per cittadini e imprese, decoro, e tutela ambientale".

In questi giorni, fanno sapere, ci saranno degli incontri e iniziative pubbliche di informazione sia attraverso le scuole e da cinque incontri sul territorio a cominciare da lunedì 13 marzo alle 18,30 al Circolo Arci di Pancole e alle 21 al Centro Civico ‘Le Granaglie’, ex "Granducato" al piazzale Martiri Montemaggio. Lunedì 20 alle 18,30 al Circolo Arci di San Benedetto e alle 21 al Circolo Arci di Ulignano e ultimo incontro giovedì 22 alle 21 al Circolo Arci di Castel San Gimignano.

"Con San Gimignano – commenta il presidente Sei Toscana Alessandro Fabbrini –, prosegue la riorganizzazione dei comuni della Valdelsa prevista nel nostro nuovo piano industriale. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per questa nuova importante fase che consentirà un reale miglioramento nella salvaguardia dell’ambiente e un concreto aumento delle percentuali di raccolta differenziata nel territorio". L’utilizzo delle nuove postazioni, fanno inoltre sapere, che in questo primo periodo saranno ‘aperte’, per aprire il contenitore, con manovra molto semplice, basterà pigiare il pulsante presente sul display, co e con a disposizione un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori dei rifiuti. Dal 20 marzo inizierà la consegna delle 6 card da parte della Sei che sarà comunicato per lettera e scaricabile sul sito ‘Sei Toscana.it comunisan-gimignano’.

Romano Francardelli