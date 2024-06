San Gimignano riparte. Oggi il primo Consiglio

Oggi alle 15 porte aperte del nuovo e primo Consiglio Comunale convocato dal sindaco Andrea Marrucci, al suo secondo mandato, con la presentazione della nuova Giunta dei quattro assessori, otto consiglieri di centrosinistra civico e quattro di opposizione centro destra unito. Marrucci da assessore di diritto si riprende le precedenti deleghe oltre a quella del Turismo con a fianco i tre assessori della precedente legislatura dal Vice Niccolò Guicciardini, edilizia privata patrimonio culturale, istruzione; Daniela Morbis alle politiche sociali; Gianni Bartalini al bilancio. Entra in Giunta Marrucci la nuova assessora professoressa Valeria Lingua, ordinario in urbanistica dipartimento di architettura Università di Firenze, presidente del corso di laurea in pianificazione della città del territorio e paesaggio. Con delega alla pianificazione strategica e governo del territorio, politiche abitative, piano di gestione sito Unesco; contratto di fiume Elsa; rigenerazione urbana e partecipazione politiche e fondi strutturali europei. Inoltre Andrea Marrucci darà l’incarico ufficiale, a titolo gratuito, da consulente speciale del sindaco, l’ingegnere Gioacchino Giomi già capo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che si occuperà della Protezione Civile, la sicurezza antincendio e la sicurezza delle pubbliche manifestazioni, il dissesto idrogeologico e adeguamento sismico. Per Nino Giomi, sangimignanese-romano un bel ritorno a casa nella sua città, figlio del ricordato prefetto di prima classe e già capo nazionale dei pompieri italiani ingegner Alessandro Giomi, creatore con il ministro Zamberletti, della nuova Protezione Civile italiana. Comincia così il nuovo lavoro del piccolo ‘governo’ di San Gimignano patrimonio dell’umanità.

Romano Francardelli