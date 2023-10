San Gimignano presa d’assalto. Turismo con numeri esagerati. L’opposizione ora alza la voce

"Questo turismo di massa in certi momenti ci toglie il respiro. Per non dire di peggio". Lo dicono sconsolati i (pochi) residenti del centro storico che in questi giorni sono stati assaliti da un turismo che non finisce mai. Tanti. Troppi. Anche se il turismo non è mai troppo ma così e troppo davvero. San Gimignano è tornata come prima, più di prima che dire di massa è un complimento, di confusionario e, se si vuole dirla fino in fondo, poco educato che lascia il segno sulle lastre e nelle piazze. Insomma sembrano ‘orde di pirati’ all’arrembaggio della "dorata" nave San Gimignano. Tanta quantità e poca, per non dire quasi nulla, qualità. Che San Gimignano non si merita da città patrimonio del mondo. Di tutti e questi tutti che arrivano e ripartono con i minuti contati, "dovrebbero comportarsi o educati in modo diverso". Realtà purtroppo sotto gli occhi di tutti quando il centro storico si svuota a fine giornata con San Gimignano che tira un grosso sospiro di sollievo. Ma questa purtroppo è un’altra vecchia storia. Una nota di riflessione e di preoccupazione arriva dal gruppo consiliare di opposizione di ‘CambiAmo San Gimignano’ di area centro destra. "Il Bilancio Comunale sta godendo in questo 2023,del ritorno di una movimentazione turistica ai livelli degli anni della pre-pandemia, di turisti tornati in gran numero e le entrate correnti derivanti dai parcheggi auto e Bus turistici, bagni pubblici e tassa di soggiorno, hanno registrato un + 50% rispetto al 2022. Di questo siamo ovviamente soddisfatti". E aggiungono: "C’è un però....perchè il gran numero di arrivi di bus turistici giornalieri è veramente troppo alto per rendere vivibile la nostra città. Lo avevamo detto e sostenuto nel 2019, lo dicevamo durante gli anni del Covid, ribadendo il concetto che doveva essere pensato un piano per contingentare il numero di arrivi dei bus turistici per quando sarebbero tornati i periodi di maggior flusso turistico. A San Gimignano".

E sottolineano: "Troppi bus tutti insieme in un solo giorno portano il caos che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi giorni. Purtroppo ribadiscono è stato fatto poco o nulla in questi 4 anni in questo senso e, quello che stiamo vivendo, è il risultato". E vanno giù: "A questo punto ci viene da pensare che al Sindaco e alla sua Giunta vada bene così". Chiari e pungenti.

Romano Francardelli