San Gimignano ora cambia volto. Via a una lunga serie di interventi sia dentro che fuori dalle mura

Il ‘borgo’ San Gimignano si ricuce addosso il nuovo vestito dalla ‘sartoria’ della Giunta comunale di Andrea Marrucci. Dalla sistemazione delle vecchie strade dentro le mura (ne avevano davvero bisogno dopo promesse su promosse da molti anni) e dai nuovi asfalti in via XX Settembre. Nel rione di via Piandornella finalmente il cantiere è stato aperto da qualche giorno per demolire l’asfalto per il nuovo mattonato a cotto nella centrale via Palestro a chiudere così la lunga attesa di questo abito nuovo che aspetta da molti anni che lo stesso sindaco Andrea Marrucci, aveva detto, promesso e ribadito senza peli sulla lingua appena arrivato in piazza Duomo. Parola mantenuta. E ormai Andrea Marrucci sembra pronto per il suo secondo atto. Da Sindaco.

Andiamo avanti. Dunque questo nuovo vestito da dentro il borgo la stoffa è passata a fuori le mura con nuovi lavori nella frazione di Badia Elmi; ampliamento del parcheggio residenti dal costo di 37mila euro.

"Sarà il primo degli investimenti a vantaggio della sicurezza stradale – spiega il sindaco –, del decoro e della vivibilità per famiglie e bambini". Ma c’è dell’altro. "Su proposta della Giunta abbiamo approvato l’acquisto di uno spazio al circolo Arci di Pancole per posti auto e per realizzare un fabbricato che serva anche da ambulatorio medico. L’acquisto di un’area a Fugnano da destinare a parcheggio scambiatore per visitatori e c’è l’accordo con la Provincia di Siena per valutare la possibilità-fattibilità e molto altro di un nuovo e definito parcheggio scambiatore lungo la nuova circonvallazione nell’area di cantiere per attuare alcune previsioni del Ps e del Poc (il nuovo piano regolatore ndr) come l’allargamento della provinciale tra la rotonda delle 4 Strade e la nuova rotonda di innesto alla circonvallazione". Insomma sulla gratella c’è tanta carne al fuoco. In questi giorni lo stesso sindaco è tornato dalla trasferta di tre giorni a Roma dove ha partecipato da Presidente all’incontro-evento convegno nazionale ‘Sortirne insieme’ delle Ali Toscana al Festival delle Città, ‘Bellezze per l’Italia’ promossa e organizzata da ALI Nazionale (Autonomie Locali Italiane) l’annuale appuntamento di confronto tra amministratori, politica e da esponenti del Governo nazionale.

Romano Francardelli