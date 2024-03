San Gimignano ‘investe’. Teatro dei Leggieri e Loggia. Intervento da un milione

Dopo i cantieri milionari aperti al nuovo Santa Fina, l’ex spedale di San Gimignano, il recupero del San Domenico, l’ex carcere vuoto dal ’91, ecco che c’è un altro milioncino in arrivo per la riapertura del leggendario Teatro dei Leggieri rimasto chiuso dal 2018 e la sistemazione della Loggia del Podestà in piazza Duomo. Lo annuncia a braccia aperte e con soddisfazione lo stesso sindaco Andrea Marrucci. Per buona ragione. Punto. "C’è stato consegnato il progetto esecutivo - spiega – per la riapertura del Teatro dei Leggieri per il quale abbiamo lavorato in questi anni con l’ok dei Vigili del Fuoco e in viaggio il benestare dalla Soprintendenza. Per nuovi arredi, impianti elettrici e termici, nuovi bagni ma soprattutto ci saranno nuove vie di fuga e accorgimenti antincendio con l’importante abbattimento delle barriere architettoniche per consentire a tutti, proprio tutti, l’accesso al Teatro che avrà una capienza autorizzata di 147 posti". Ma c’è dell’altro. Infatti la giunta di Andrea Marrucci è riuscita ad ottenere un altro finanziamento regionale per sistemare quel ‘salotto buono’ dei pensionati che dentro le mura sono chiamati scherzosamente per ogni primo cittadino la ‘giunta ombra’ seduti sotto la loggia del Podestà e del teatro con le otto sedie del Sindaco in Piazza del Duomo aspettando fra una chiacchiera le l’altra l’ora della campana di mezzogiorno e della cena. Un salottino di tutto di più. "Da tempo è noto che la Loggia avesse bisogno di una migliore sistemazione – precisa il sindaco Marrucci –, per questo abbiamo presentato un progetto, redatto dal Comune in questo caso, per rifare gli intonaci, sistemare e migliorare l’impianto elettrico, rinnovare e potenziare l’illuminazione della Loggia per farne un luogo ancora più bello e decoroso anche per le tante attività culturali che vi si svolgono. Il progetto ci è stato finanziato dalla Regione, che ringrazio, e così, tra rinnovo del Teatro e cura della Loggia investiremo quasi un milione di euro in cultura, per ridare alla fruizione pubblica il Teatro dei Leggieri e per migliorare il decoro di uno dei luoghi del cuore dei sangimignanesi". Non fa una piega da quelle sedie degli attenti ‘giuristi osservatori’ fotografati dai turisti del mondo sono ogni giorno sotto i suoi occhi. Da sempre. Insomma senza badare per il sottile quando c’è odore di elezioni cantieri e porte aperte e mercoledì la tangenziale.

Romano Francardelli