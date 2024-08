San Gimignano ‘investe’. Stanziati 1,2 milioni di euro per le opere pubbliche

Si è messo subito al lavoro il nuovo consiglio comunale di San Gimignano. Infatti nella seconda seduta, dopo le prime conoscenze fra maggioranza e minoranze, la Giunta del sindaco Andrea Marrucci è passata alla fase operativa e in questo senso sono stati stanziati 1,2 milioni di euro per investimenti in opere pubbliche.

Nella serie di interventi previsti si ‘leggono’ fra l’altro in una nota alcune tematiche di produzione di energia rinnovabile alla sede comunale di via di Fugnano, la cura del patrimonio comunale, il rifacimento delle scalette di via Cannicci delle scuole di via Giachi. E ancora. Ulteriori risorse per il parcheggio di via Fugnano la nuova fognatura e manutenzione straordinaria dei mini appartamenti per anziani al Bagolaro, la nuova rotatoria a badia a Elmi come da accordi con la ‘Città Metropolitana Fiorentina’, la Provincia di Siena, la Regione e i comuni di Certaldo e Gambassi Terme; allo stanziamento finale per il completo rifacimento della pista polivalente per il gioco dei ragazzi e delle ragazze nel quartiere di Santa Lucia.

Insomma nella pentola c’è davvero tanta roba. Compreso l’assestamento del bilancio comunale e la conseguente verifica degli equilibri dei conti comunali.

"Nella variazione di bilancio si è dovuto purtroppo deliberare la certificazione del taglio al bilancio da parte del Governo, della spending review, per un totale di 80mila euro – spiega il sindaco Marrucci –, la Giunta fin da subito ha messo in condizione il Consiglio di operare scelte importanti per dotare San Gimignano di nuove infrastrutture utili per la vita di tutti i giorni dei cittadini e utili per dare risposte ai flussi turistici. In un quadro di conti comunali tornato in salute, anche se dobbiamo registrare il ritorno di una stagione di tagli agli enti locali da parte del Governo che credevamo definitivamente superata". "Inoltre – chiude il sindaco Marrucci – abbiamo dovuto accertare un taglio di 80mila euro nel 2024 dell’ammanco per il Comune tra cinque anni sarà di complessivi 330mila euro sulla parte corrente".

Romano Francardelli