San Gimignano in festa. Tutto pronto per il 31

Dalle letterine a babbo Natale lasciate sotto l’albero in piazza duomo ad un’altra letterina, di natura diversa, che riguarda la notte di San Silvestro di martedì 31 dicembre non ai piedi dell’albero ma delle sei torri di piazza Duomo. Su il sipario per lo spettacolo a 360 gradi messo in scena, regia e direzione artistica, dai sessanta fra ‘ragazzi e ragazze’ della giovane associazione multiculturale di Sangi dal nome ‘Controcultura’.

Sono oramai ben dieci anni che il giovane gruppo ‘apre’ il sipario sotto le stelle per ogni San Silvestro. Sotto le torri. Bravi ragazzi e ragazze. Da doppi applausi. Guidati con passione e volontà dal presidente Davide Simone con tutto il gruppo di lavoro. Un modo come un altro, dicono insieme, di auguri in musica e brindisi dai ‘ristori’ in piazza Cisterna e il punto bar in piazza delle Erbe sia alla comunità delle torri sia ai visitatori il turismo quasi tutto di casa nostra, tornato dentro le mura nelle strutture di accoglienza per passare la festa di San Silvestro in allegria. In piazza.

Della festa dentro la festa che si accende e si scatena dalle 22 a tutta musica dal palco naturale dentro la loggia del Podestà, da tutti in piedi sul mattonato in platea della piazza e sulla suggestiva scalinata, il loggione del teatro sotto le stelle, del duomo. Aspettando il nuovo 2025. Si comincia dunque con la musica dal vivo con ‘James baccano power trio band’ seguiti fino all’ora zero virgola un decimo di secondo dai popolari animatori Dj ‘Kiigho & Ghinoz’ e dal tradizionale spettacolo pirotecnico e naturalmente brindisi di auguri. Al 2025.

La pagina culturale del cartellone ‘Accade D’Inverno’. A San Gimignano. Ingresso libero.

Romano Francardelli