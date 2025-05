San Gimignano e il suo turismo. Dall’accoglienza alla sostenibilità. La qualità che valorizza il territorio

Parlare di turismo, accoglienza, sostenibilità sociale e culturale fra arte e bellezza è oramai pane quotidiano dall’alto delle torri di San Gimignano. Però è la qualità del turismo, che valorizzi il territorio, le comunità nel rispetto e nelle esigenze con la vita che scorre ogni giorno, ad essere stato il tema dell’incontro di un evento di come "Vivere bene e viaggiare meglio". Evento inedito e di attualità promosso e messo sul piatto dal partito dei democratici (Pd) delle torri nella sala al centro civico Le Granaglie, non per parlare di politica ma di un tema diffuso dove la città delle torri e dintorni sono i protagonisti. Presentato e coordinato e sviluppato dall’assessora Daniela Morbis alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, del senatore Dario Parrini, la consigliera regionale Anna Paris e per l’Arte, alla maiuscola, da Mario Cristiani creatore della internazionale galleria ‘Arte Continua’. Incontro per approfondire e sviluppare come l’arte contemporanea, fuori dai luoghi istituzionali dei musei e gallerie, può essere uno strumento per raccontare il cambiamento e ispirare azioni sostenibili" La riflessione di Daniela Morbis dove sono stati condivisi importanti pensieri su un tema cruciale: "Il turismo non può essere lasciato a logiche di mercato o narrazioni superficiali". E ancora ne tirare le somme "serve una visione politica chiara che metta al centro le comunità, la qualità della vita, la sostenibilità e il rispetto dei luoghi". In sintesi nei dettagli delle conclusioni della serata aperta al pubblico e dagli addetti ai lavori per "una questione culturale sociale ambientale che richiede una assunzione di responsabilità condivisa e chi ospita". Gestire il turismo in una città "come la nostra è stato uno dei punti di domanda, è come regolare il flusso di un fiume prezioso ma se lo blocchi troppo non riesce certo a vivere la comunità quindi occorre mantenere un certo equilibrio e qualità della vita dei residenti". Infine per l’arte contemporanea fuori dai luoghi dei musei San Gimignano è luogo ideale per la valorizzazione artistica del proprio territorio.

Romano Francardelli