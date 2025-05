San Gimignano e il futuro. Costruzione della scuola. Investimento da 6 milioni

Aperto un altro importante cantiere quello relativo alla nuova scuola elementare. Tutto come da copione. Infatti il sipario dei ‘maestri muratori’ è stato tirato su con la svettante gru come 15esima torre metallica di ferro acciaioso (provvisoria) di guardia al villaggio scolastico con sopra la testa il panorama delle medioevali torri (vere) e la posa della prima ‘pietra’ dei lavori della nuova scuola Primaria (elementare) con dentro l’Auditorium da 250 posti in via Giachi nel quartiere di Belvedere. Realizzata dove avevano le aule e la presidenza la ‘nuova-vecchia’ scuola secondaria (media) già demolita a suo tempo per far posto al nuovo complesso. Con i maestri muratori del delicato impegno di lavoro cominciato subito dalle fondamenta con la prima gettata in calcestruzzo armato per continuare le fasi di lavori sia dal punto di vista sismico, energetico, costruita con tecnologia in legno x-lam, con 10 aule modulari, le aule laboratorio, segreteria didattica, vari uffici per insegnanti, biblioteca e spogliatoi per essere a contatto diretto della esistente palestra comunale. Insomma tutto al suo posto compresa la spesa di questa nuova importante opera che si aggira intorno ai sei milioni di euro. Un bel passo in avanti di una cammino spedito per la cultura del sapere dentro e fuori le mura di San Gimignano. Patrimonio dell’Umanità. Meritato.

"La nuova scuola è un cantiere molto importante da circa 6 milioni di euro di cui quasi 5 dal PNRR – commenta e con soddisfazione il Sindaco Andrea Marrucci –, e per il resto dal bilancio comunale. Un’opera pubblica che non è solo di meritoria edilizia scolastica – aggiunge –, per scuole più moderne, più sicure, ma un progetto di comunità: grazie all’annesso Auditorium da 250 posti e alla possibilità di liberare gli attuali spazi delle Elementari per un nuovo centro civico. Restano pochi mesi per realizzare la nuova scuola, i tempi li detta il PNRR e quest’opera passa davanti a tutto, come del resto già successo in passato a San Gimignano. Per le forze del Comune è un’opera ciclopica, ma necessaria. Ringrazio inoltre i cittadini e la nostra Polisportiva per la collaborazione".

Il viaggio culturale della istruzione del sapere e insegnare dall’infanzia fino alle scuole medie a San Gimignano continua.

Romano Francardelli