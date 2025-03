San Casciano dei Bagni protagonista su Rai Storia con 'In carne e bronzo'

San Casciano de Bagni (Siena), 19 marzo 2025 - Rai Storia torna a raccontare gli scavi del Santuario di San Casciano dei Bagni grazie al programma “Italia. Viaggio nella Bellezza” prodotto da Rai Cultura. Dopo la prima puntata andata in onda nel 2023, gli scavi diventano protagonisti di una seconda puntata “In carne e bronzo. Il santuario di San Casciano dei Bagni”, di Brigida Gullo, per la regia di Eugenio Farioli Vecchioli, che andrà in onda lunedì 24 marzo alle ore 21:10 su Rai Storia. Per l’occasione la puntata verrà anche proiettata in diretta al Teatro dei Georgofili Accalorati a San Casciano dei Bagni. Per coloro che non riusciranno a vedere il documentario lunedì sera, la puntata verrà mandata in replica sempre su Rai Storia martedì 25 gennaio alle ore 9:45, mercoledì 26 alle ore 06:30, giovedì 27 alle ore 23 e venerdì 28 alle ore 15. La seconda puntata dello speciale dedicato ai lavori avvenuti nel 2024 nel sito archeologico etrusco e romanoracconterà ciò che si prova quando l’emozione della scoperta archeologica cede il passo all’emozione del produrre conoscenza, raccontando non solo il lavoro degli archeologi, ma anche tutto ciò che si prova a lavorare nel luogo che negli ultimi anni è stato capace di ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nella storia non solo d’Italia ma di tutta l’Europa. La ricerca archeologica non è solo una caccia al tesoro, dietro al lavoro manuale c’è infatti un’aspirazione più alta: produrre conoscenza, ovvero interrogare i reperti e restituire al pubblico la loro storia. Raccontare quindi la ricerca archeologica per comprendere e descrivere a tutti l’importanza dei reperti si fa fondamentale, ma ancora di più lo è rispondere a queste domande: chi si cela dietro quei reperti in bronzo? Quali storie e quali tradizioni hanno portato alla realizzazione di tutto questo? Domande che hanno portato gli archeologi, a San Casciano più che mai, a bussare alla porta dell’antropologia, per compiere un’opera di scavo non su un terreno fisico ma su quello della memoria. Gli scavi vanno così a rappresentare non solo il racconto della storia, ma soprattutto il racconto di una comunità, quella che ha dato vita al santuario e che si ritroverà lunedì in teatro per conoscere il suo passato. A San Casciano dei Bagni l’archeologia diventa così non solo un viaggio nella scoperta, ma una possibilità per il presente: è proprio grazie alla ricerca e al suo racconto che la comunità dei vivi entra in contatto con la comunità dei bronzi. “Siamo molto curiosi di vedere questo nuovo speciale dedicato a San Casciano dei Bagni e al lavoro che stiamo portando avanti - afferma la Sindaca Agnese Carletti - Abbiamo organizzato una proiezione al Teatro dei Georgofili per far sì che la comunità possa ritrovarsi per emozionarsi, condividere e ammirare insieme il racconto dei frutti prodotti dalla nostra terra”.